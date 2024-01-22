Son dakika! Thodex davasında gerekçeli karar açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika! Thodex davasında gerekçeli karar açıklandı
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yargılandığı dolandırıcılık davasında karar belli oldu.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yargılandığı dolandırıcılık davasında gerekçeli karar açıklandı. 7’si tutuklu olmak üzere 21 şahsın yargılandığı davada, Faruk Fatih Özer ve kardeşleri Güven ve Serap Özer, 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Diğer sanıklar ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılırken 16 sanık hakkında delil yetersizliği nedeniyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı verildi. Kalan 4 sanık ise tahliye edildi.

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