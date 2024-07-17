Thomas Reis güldürdü

Samsunspor'da Alman teknik direktör Thomas Reis'in takım üzerindeki olumlu etkisi belirgin bir şekilde hissediliyor.

Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında Samsunspor'un sergilediği etkili oyun, taraftarları memnun etti.

Reis'in oyuncularla yakından ilgilenmesi ve uyumu dikkat çekti.

Teknik direktörün, takımın performansını artırmada önemli bir rol oynadığı görüldü.

Samsunspor taraftarları, Reis yönetiminde daha başarılı bir sezon geçireceklerine inanıyor.

Oyuncuların da Reis'in taktik ve antrenman yaklaşımından memnun olduğu belirtiliyor.

Samsunspor, Reis ile birlikte yeni sezona umutla bakıyor.