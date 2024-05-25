THY en iyi satış yapan acentelerini ödüllendirdi

Kaynak: AA
THY en iyi satış yapan acentelerini ödüllendirdi

Türk Hava Yolları'nın (THY) Tunus Şubesi, ülkenin en başarılı satış acentelerini ödüllendirdi.

Tunus'un başkentinde gerçekleştirilen törene, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, ünlü belgeselci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, THY'nin Tunus Müdürü Gürel Tümer, Türk kurumlarının Tunus temsilcileri ve THY ile iş birliği yapan turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Demircan törende yaptığı konuşmada, "Türk Hava Yolları, ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak ve en değerli markalarımızdan biri olarak bizi dünya çapında gururla temsil etmektedir. Havayolu şirketimiz, global ölçekte milyonlarca insan tarafından tercih edilmektedir ve bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir," ifadelerini kullandı.

Demircan, Tunus'tan Türkiye'ye her gün üç kez uçuş yapıldığını belirterek, THY'ye olan desteklerinin sürekli olduğunu vurguladı.

Ödül töreninin sonunda yapılan çekilişle, dört şanslı katılımcıya Tunus-İstanbul arası gidiş-dönüş uçak bileti verildi.

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