THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 2. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.

KAYNAK: İHA
THY EuroLeague'de 2. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 2. hafta heyecanı yarın ve 13 Ekim Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında A.Efes, İspanyol ekibi Real Madrid’i konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda İspanyol temsilcisi Valencia Basketbol karşılaşacak. Bu hafta oynanması planlanan Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv mücadelesi ise, Hamas ile İsrail arasında yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi.

Euroleague’de 2. hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 A.Efes - Real Madrid

21.00 ALBA Berlin - Baskonia

21.00 ASVEL - Partizan

21.15 Panathinaikos - Bayern Münih

13 Ekim Cuma

20.00 AS Monaco - Virtus Bologna

20.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız

21.15 Olympiakos - Barcelona

21.30 Valencia Basket - Fenerbahçe B

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor Gündem
Meteoroloji ‘dikkatli ve tedbirli olun’ diyerek 3 ili uyardı: Çok kuvvetli geliyor
Fenerbahçe'nin bayrağı köprüye asıldı Spor
Fenerbahçe'nin bayrağı köprüye asıldı
İlyas Karadağ'dan altın madalya Spor
İlyas Karadağ'dan altın madalya
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü Dünya
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü
Ata tohumundan çıktı gören hormonlu diyor. Hobi amaçlı yaptı şimdi mesleği oldu Gündem
Ata tohumundan çıktı gören hormonlu diyor. Hobi amaçlı yaptı şimdi mesleği oldu
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı Spor
Köprülere Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe'nin bayrakları asıldı
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi Magazin
Serenay Sarıkaya Milano'yu yaktı geçti. Paylaşımları hayranlarını büyüledi