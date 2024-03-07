THY, Şubat ayında 6,1 milyon yolcu taşıdı

Ayrıca, şirketin filosunda 450 uçağın bulunduğu belirtildi.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Şubat 2024 döneminde toplam yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 6,1 milyona ulaştığı belirtildi. Ayrıca, dıştan dışa transfer yolcu sayısının da yüzde 14,6 artarak 2,4 milyona yükseldiği ifade edildi. Yolcu doluluk oranlarında ise yurt dışı yüzde 80,9, yurt içi yüzde 85,1 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Ocak-Şubat 2024 dönemine ilişkin verilere göre, toplam yolcu sayısının yüzde 12,8 artışla 12,3 milyona çıktığı ve filodaki uçak sayısının 450 olduğu bilgisi verildi.