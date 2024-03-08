Fed üyesinden erken faiz indirimi endişesi

Cleveland Fed yetkilisi Loretta Mester, faiz oranlarının çok uzun süre yüksek tutulmasından ziyade çok hızlı düşürülmesinden endişe ediyor.

Yaptığı konuşmada merkez bankası yetkilisi, enflasyonun yolunu takip etmek için çok uzun süre beklemekle karşılaştırıldığında çok hızlı azaltmanın "daha büyük hata" olduğunu belirtti. Fed yüzde 2 enflasyon hedefliyor ve Mester ve diğer yetkililer ilerleme kaydedildiğini fakat gevşemeye başlama konusunda henüz yeterince ikna olmadıklarını ifade etti.

Master, erken faiz indirimi gibi bir hamlenin, şu ana kadar enflasyonu bu no0taya getirme yolunda ki tüm çalışmaları baltalayacağını belirtti.

Mester bu yıl oran belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy kullanma hakkına sahip üyesi.