Fed üyesinden erken faiz indirimi endişesi

Kaynak: Bloomberght
Fed üyesinden erken faiz indirimi endişesi
Fed'den Mester, faiz oranlarının erken düşürülmesinin daha büyük bir tehlike olduğunu belirtti.

Cleveland Fed yetkilisi Loretta Mester, faiz oranlarının çok uzun süre yüksek tutulmasından ziyade çok hızlı düşürülmesinden endişe ediyor.
Yaptığı konuşmada merkez bankası yetkilisi, enflasyonun yolunu takip etmek için çok uzun süre beklemekle karşılaştırıldığında çok hızlı azaltmanın "daha büyük hata" olduğunu belirtti. Fed yüzde 2 enflasyon hedefliyor ve Mester ve diğer yetkililer ilerleme kaydedildiğini fakat gevşemeye başlama konusunda henüz yeterince ikna olmadıklarını ifade etti.
Master, erken faiz indirimi gibi bir hamlenin, şu ana kadar enflasyonu bu no0taya getirme yolunda ki tüm çalışmaları baltalayacağını belirtti.
Mester bu yıl oran belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy kullanma hakkına sahip üyesi.

İlgili Haberler
ABD'nin dış ticaret açığı ocakta arttı
ABD'nin dış ticaret açığı ocakta arttı
IMF: Süveyş Kanalı’ndaki ticaret 2 ayda yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı’ndaki ticaret 2 ayda yüzde 50 azaldı
Powell’dan faiz indirim mesajı
Powell’dan faiz indirim mesajı
THY, Şubat ayında 6,1 milyon yolcu taşıdı
THY, Şubat ayında 6,1 milyon yolcu taşıdı
Son Haberler
Düzce’de zehir taciri tutuklandı Yerel Haberler
Düzce’de zehir taciri tutuklandı
ABD'nin dış ticaret açığı ocakta arttı Ekonomi
ABD'nin dış ticaret açığı ocakta arttı
Norveç'te 65 bin euroya villa. Türkiye'de kümes gibi milyonluk daireler gündem oldu Gündem
Norveç'te 65 bin euroya villa. Türkiye'de kümes gibi milyonluk daireler gündem oldu
Göbek yağlarını eriten besinler hangileri Sağlık
Göbek yağlarını eriten besinler hangileri
Çaykur Rizespor'da Galatasaray galibiyetine rekor prim Spor
Çaykur Rizespor'da Galatasaray galibiyetine rekor prim
Yalova'da 'Mahzen-6' operasyonu. Zehir tacirlerine baskın Gündem
Yalova'da 'Mahzen-6' operasyonu. Zehir tacirlerine baskın