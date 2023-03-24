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THY uçağı geç kalınca yolcular isyan etti

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile sarsılan ve büyük hasar alan Malatya’dan ayrılan vatandaşlar, Türk Hava Yolları’nın uçağı geç kalınca duruma tepki gösterdi. THY yetkilileri de açıklama yapmayınca tartışma yaşandı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 17:34
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THY uçağı geç kalınca yolcular isyan etti

THY uçağı geç kalınca yolcular isyan etti
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İHA'nın haberine göre, olay, 23 Mart akşamı Malatya Havalimanı'nda gerçekleşti. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar alan kentten ayrılan depremzedeler Türk Hava Yolları'nın 21.10 İstanbul seferi için bilet aldı. 

Ancak bir saat geçmesine rağmen uçağa alınmayan, hiçbir açıklama yapılmayan yolcular, salonda beklerken Türk Hava Yolları’nın yetkililerini çağırdı. 

Havalimanı görevlileri ile yetkilileri telsizle anons etmesine rağmen, hiç kimse gelmedi. Bunun üzerine vatandaşlar ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

Kendilerine bir açıklama yapılmasını isteyen yolcular, “Yetkiliniz gelsin. Bu kadar insana bir açıklama yapılsın. Bu nedir? İşimiz gücümüz var?” diyerek tepki gösterdi. 

Yolcuların tepkisinin artması üzerine kapılar açıldı. Uçağa bir saat geç binen yolcular, 00.00’da İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

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