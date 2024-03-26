THY uçağında ‘bebek yolcu’ alarmı: İstanbul'a döndü

Türk Hava Yolları’nın (THY), İspanya’nın Valencia kentine sefer yapan yapan TK-1313 sefer sayılı uçağı saat 14.50’de İstanbul Havalimanı’dan kalkış yaptı.

Uçak, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna üzerinde seyir halindeyken uçakta bulunan bir bebek nefes alamamaya başladı.

Bebek yolcuya ilk müdahale uçakta yapıldı.

İstanbul Havalimanı, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçen kaptan pilot ise geri dönüş için izin istedi.

İstanbul Havalimanı’na saat 16.30’da inen uçakta rahatsızlanan bebek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.