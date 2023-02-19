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THY ücretsiz tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları, tüm imkanlarını depremzedeler için seferber etmeye devam ediyor. Bölgeden ücretsiz tahliye uçuşlarının 1 Mart'ta kadar uzatıldığı duyuruldu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 03:37
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THY ücretsiz tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı

THY ücretsiz tahliye uçuşunu 1 Mart'a kadar uzattı
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Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından tahliye uçuşları ile ilgili açıklama yaptı.

TRT Haber'in aktardığına göre; depremden etkilenen 8 ayrı kentteki havaalanlarından diğer şehirlere doğru gerçekleştirilecek uçuşların, 1 Mart'a kadar ücretsiz olmaya devam edeceği vurgulandı.

İlk günden itibaren deprem bölgesinde her iki yönde toplam 3 bin 32 uçuş yapıldığı ifade edildi.

Bölgeye, 143 bin 740 arama kurtarma ve yardım ekibinin sevk edildiğinin altı çizildi.

Ayrıca 265 bin 754 depremzedenin, afete maruz kalan şehirlerden tahliye edildiği açıklandı.

Yapılan 177 kargo seferi sayesinde de, 10 bin 753 ton yardım malzemesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi. 

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