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Türk Hava Yolları'nda flaş atama kararları. Kimler hangi görevlere getirildi

Türk Hava Yolları İcra Komitesi flaş atama kararlarına imza attı. Alınan kararlarla bazı birimlerin organizasyonel yapısında değişiklik kararı alındı. THY İcra Komitesi ayrıca yeni atamaların da yapılmasına karar verdi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:56
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THY'de seçim öncesi atama rüzgarı

Türk Hava Yolları'nda flaş atama kararları. Kimler hangi görevlere getirildi
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Türk Hava Yolları (THY) İcra Komitesi tarafından alınan kararla bazı birimlerin organizasyonel yapısında değişiklik kararı alındı. THY İcra Komitesi ayrıca yeni atamaların da yapılmasına karar verdi. Seçim öncesi flaş bir kararla yeni birimler kuruldu, bir çok isim atandı.


Buna göre THY İcra Komitesi tarafından alınan karar doğrultusunda; 

• Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'nın ihdas edilmesine,
• Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına bağlı iç Kontrol Müdürlüğü'nün ihdas edilmesine,
• Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı Hesap ve işlem Güvenliği Müdürlüğü'nün Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına bağlanmasına,

Yeni görevlendirmeler doğrultusunda;

* Alparslan Doğan'ın Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,
* Salih Kamil Saşihoğlu'nun Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Amerika) olarak atanmasına,
* Fatih Şirin'in iç Kontrol Müdürü olarak atanmasına,
* Mehmet Kızıltan'ın Kargo Satış Müdürü (Kuzey Avrupa) olarak atanmasına,
* Hakan Lokman Yüksel'in Kargo Satış Müdürü (Çin ve Orta Asya) olarak atanmasına,
* Çağkan Torunlar'ın Kargo Satış Müdürü (Doğu Avrupa) olarak atanmasina,
* Serkan Sönmez'in Kargo Satış Müdürü (Orta Doğu) olarak atanmasına,
* Onur Uzar'ın Kargo Satış Müdürü (Güney ve Doğu Afrika) olarak atanmasına,
* Ahmet Kürşat Baltacı'nın Kargo Satış Müdürü (Kuzey Doğu Asya) olarak atanmasına,
* Berrak Damla Yıldırım'ın Havacılık Güvenlik Müdürü olarak atanmasına,
* Emrah Koç'un Bütçe Müdürü olarak istihdam edilmesine karar verildi.

Söz konusu değişikliklerin ve atama kararlarının 1 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

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