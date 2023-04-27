THY uçtu, AKP’li yöneticiler kazandı

AKP’li Fatmanur Altun ve Şükrü Ecertaş gibi isimlerin aralarında olduğu THY ve bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerine sağlanan maddi menfaatler toplamı 2022’de yüzde 195 artarak 81,7 milyon TL’ye fırladı.

THY uçtu, AKP’li yöneticiler kazandı

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Türk Hava Yolları’nın 2022 yılında yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarına sağladığı mali haklar belli oldu. Kurumun mali haklara yönelik raporları, yöneticilere sağlanan maddi menfaatin 2022 yılında 2021 yılına oranla yüzde 195 arttığını ortaya koydu. Raporlarda, maddi menfaatten yararlanan yöneticilerin sayısı ise belirtilmedi. THY’nin Ocak-Aralık 2022 dönemine yönelik raporlarının, “Trafik sonuçları” ve “Mali haklar” bölümlerinde dikkati çeken veriler yer aldı. Raporlarda, 2022 yılındaki yolcu ve sefer sayıları 2019 yılı ile kıyaslandı. Kurum, 2020 ve 2021 yıllarının pandemide getirilen kısıtlamalar nedeniyle dikkate alınmadığını bildirdi.

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Verilere göre, 2019 yılında 74 milyon 282 bin 64 olan THY’nin yolcu sayısı, 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 3,3 azalarak 71 milyon 817 bin 525’e düştü. Aynı dönemde yolcu doluluk oranı da yüzde 81,6’dan yüzde 80,6’ya geriledi. THY’nin raporları, THY ve bağlı şirketlerinde yönetici pozisyonunda çalışanlara sağlanan mali hakların büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Buna göre, 2021 yılında 27 milyon 716 bin 345 TL olan yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürler ve genel müdür yardımcılarına sağlanan maddi menfaatlerin toplamı 2022 yılında 81 milyon 742 bin 367 TL’ye yükseldi. Toplam 81,7 milyon TL’lik maddi menfaatten, THY Teknik A.Ş, THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş, THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. ve Uçak Koltuk Üretim San. ve Tic. A.Ş’de görev alan üst düzey yöneticilerin yararlandığı belirtildi ancak kişi sayısı paylaşılmadı.

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THY’nin 2022 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlara göre, İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerine net ücret üzerinden ödeme yapılıyor. Öte yandan her üç ayda bir aylık net ücretleri üzerinden yöneticilere ikramiye de ödeniyor. Şirkette huzur hakkı ödemeleri ise 25 bin TL olarak yapılıyor.

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TÜRGEV YÖNETİMDE

THY’nin yönetim kurulunda tartışmalı isimler yer alıyor. Kendisini, “AK Parti Gençlik Kolları’nda İl Teşkilatı’ndan Genel Merkez’e kadar çeşitli kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen kişi” olarak tanımlayan Melih Şükrü Ecertaş, şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun da THY’ye yönetim kurulu üyesi olarak bulunuyor.

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