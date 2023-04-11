THY'den atama kararları. Hangi isim nereye getirildi?

Türk Hava Yolları'nın icra komitesi kurumun organizasyonel şemasında değişikliğe gitti. Çok sayıda birimde yeni atamalar yapıldı. Yapılan duyuruda;

''İcra Komitesinin aldığı organizasyonel değişiklik ve atama kararlarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

Organizasyonel yapıda;

Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı’nın ihdas edilmesine,

Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı’na bağlı İç Kontrol Müdürlüğü’nün ihdas edilmesine,

Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı Hesap ve İşlem Güvenliği Müdürlüğü’nün Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı’na bağlanmasına,

Yeni görevlendirmeler doğrultusunda;

Alparslan DOĞAN’ın Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına,

Salih Kamil SALİHOĞLU’nun Kargo Satış Başkan Yardımcısı (Amerika) olarak atanmasına,

Fatih ŞİRİN’in İç Kontrol Müdürü olarak atanmasına,

Mehmet KIZILTAN’ın Kargo Satış Müdürü (Kuzey Avrupa) olarak atanmasına,

Hakan Lokman YÜKSEL’in Kargo Satış Müdürü (Çin ve Orta Asya) olarak atanmasına,

Çağkan TORUNLAR’ın Kargo Satış Müdürü (Doğu Avrupa) olarak atanmasına,

Serkan SÖNMEZ’in Kargo Satış Müdürü (Orta Doğu) olarak atanmasına,

Onur UZAR’ın Kargo Satış Müdürü (Güney ve Doğu Afrika) olarak atanmasına,

Ahmet Kürşat BALTACI’nın Kargo Satış Müdürü (Kuzey Doğu Asya) olarak atanmasına,

Berrak Damla YILDIRIM’ın Havacılık Güvenlik Müdürü olarak atanmasına,

Emrah KOÇ’un Bütçe Müdürü olarak istihdam edilmesine,

karar verilmiştir.

01.05.2023 tarihi itibariyle geçerli olacak Organizasyonel değişiklikler ile yeni görevlendirmelerin, Ortaklığımıza ve çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz'' denildi.