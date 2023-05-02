THY’de uyuşturucu depremi. İşlerine son verildi

AIRPORT HABER'de yer alan bilgilerde, Türk Hava Yolları uçucu ekibinden çok sayıda personelin kontroller sırasında alkol ve uyuşturucu kullandığını ortaya çıktığı iddia edildi.

Uyuşturucu kullanan özellikle kabin memurlarının iş akitleri disiplin kurulu kararı ile sonlandırıldı.

İŞTE DETAYLAR

Son yıllarda ülkemizde artış gözlenen uyuşturucu kullanımı Türk hava Yolları’na da sıçradı. Bilindiği üzere Türk Hava Yolları uçuş ekiplerine havalimanından çıkışı sırasında random usulü (rastgele) alkol ve uyuşturucu testi yapılıyor.

Durumundan şüphelenilen personel kan testi gibi testlere sokuluyor. Bu testler sonucu çok sayıda uçucu personelin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.



Tespit edilen personel jet hızıyla disiplin kuruluna sevk edilerek işten çıkartıldı. Esrar kullanan personelin ilginç ve akla gelmeyecek şekilde esrar kullandıkları da ortaya çıktı. Personelin elektronik sigara kisvesi altında esrar kullandığı ortaya çıktı.

Elektronik sigaranın yaygın hale gelmesiyle birlikte şeytanın dahi aklına gelmeyecek şekilde elektronik sigara formatına getirilen esrarın bu yolla kullanıldığı öğrenildi.



Türk Hava Yolları esrar gibi uyuşturucu kullanan personele göz açtırmayacak şekilde denetimleri sıklaştırırken, bu konudaki ihbarlar da dikkate alınmaya başlandı.

THY, uyuşturucu kullanan tüm çalışanların iş akitlerini feshederek yolunu ayırdı.