THY’de uyuşturucu depremi. İşlerine son verildi

Türk Hava Yolları uçucu ekibinden çok sayıda personelin kontroller sırasında alkol ve uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

THY’de uyuşturucu depremi. İşlerine son verildi

AIRPORT HABER'de yer alan bilgilerde, Türk Hava Yolları uçucu ekibinden çok sayıda personelin kontroller sırasında alkol ve uyuşturucu kullandığını ortaya çıktığı iddia edildi.
Uyuşturucu kullanan özellikle kabin memurlarının iş akitleri disiplin kurulu kararı ile sonlandırıldı.
İŞTE DETAYLAR
Son yıllarda ülkemizde artış gözlenen uyuşturucu kullanımı Türk hava Yolları’na da sıçradı. Bilindiği üzere Türk Hava Yolları uçuş ekiplerine havalimanından çıkışı sırasında random usulü (rastgele) alkol ve uyuşturucu testi yapılıyor.
Durumundan şüphelenilen personel kan testi gibi testlere sokuluyor. Bu testler sonucu çok sayıda uçucu personelin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Tespit edilen personel jet hızıyla disiplin kuruluna sevk edilerek işten çıkartıldı. Esrar kullanan personelin ilginç ve akla gelmeyecek şekilde esrar kullandıkları da ortaya çıktı. Personelin elektronik sigara kisvesi altında esrar kullandığı ortaya çıktı.
Elektronik sigaranın yaygın hale gelmesiyle birlikte şeytanın dahi aklına gelmeyecek şekilde elektronik sigara formatına getirilen esrarın bu yolla kullanıldığı öğrenildi.

Türk Hava Yolları esrar gibi uyuşturucu kullanan personele göz açtırmayacak şekilde denetimleri sıklaştırırken, bu konudaki ihbarlar da dikkate alınmaya başlandı.
THY, uyuşturucu kullanan tüm çalışanların iş akitlerini feshederek yolunu ayırdı.

İlgili Haberler
THY uçtu, AKP’li yöneticiler kazandı
THY'den atama kararları. Hangi isim nereye getirildi?
Öne Çıkanlar
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Cilalı Taş devri geri döndü. İlk karikatür Perşembe sabah 08:30’da Güncel
Cilalı Taş devri geri döndü. İlk karikatür Perşembe sabah 08:30’da
Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı. Estetikle bambaşka biri oldu Magazin
Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı. Estetikle bambaşka biri oldu
Halkın vergileri ile yayın yapan TRT'nin gözü Cumhur İttifak'ından başka bir şey görmedi Siyaset
Halkın vergileri ile yayın yapan TRT'nin gözü Cumhur İttifak'ından başka bir şey görmedi
Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek Ekonomi
Et ve Süt Kurumu kasaplara da kırmızı et tedarik edecek
Telefon bataryası infilak etti Güncel
Telefon bataryası infilak etti
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü Güncel
Kadın cinayetleri bitmiyor! Birlikte yaşadığı kadını pompalı tüfekle öldürdü
Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir Siyaset
Akşener: Ben PKK'lıysam derhal beni tutuklayın şerefsizler. PKK ile barışmaya çalışan hain oğlu haindir