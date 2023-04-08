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THY uçağının motoru havada yandı. Önce patlama sesi duyuldu. Yolcular şok yaşadı

Türk Hava Yolları’nın Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının kalkış sırasında motorundan patlama sesleri ardından alevler yükseldi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 08:11
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Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının motoru yandı

THY uçağının motoru havada yandı. Önce patlama sesi duyuldu. Yolcular şok yaşadı
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Türk Hava Yolları'nın Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı büyük tehlike atlattığı öne sürüldü.

Saat 18.15'te havalanan TK2015 sefer sayılı uçakta kalkıştan hemen sonra patlama sesi duyuldu. Sosyal medyada yayılan iddialara uçakta yolcular vardı.

ACİL İNİŞ YAPTI

Uçağın kalkışı sırasında gelen patlama sesinin ardından motorlardan birinde alev görüldü.

Acil iniş kararı alan pilotlar güvenli bir şekilde Kayseri'ye geri döndü.

THY HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

Durumun nedeni henüz bilinmezken THY'den de açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada yayılan iddialara göre uçağın motoruna kuş çarptığı için yangın çıktı.

ŞUBAT AYINDA DA TEHLİKE ATLATILMIŞTI

Şubat ayında da İstanbul - Kayseri seferini yapan TR - JYD kuyruk numaralı Boeing 737-900 tipi uçağı büyük tehlike atlatmıştı.

THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanına ineceği sırada iniş sol iniş takımlarında bulunan teker patlamıştı.

Uçağın piste teker koyduğu anda patlayan iniş takımları uçağın büyük bir tehlike atlatmasına neden olmuştu. THY uçağı Kayseri Erkilet Havalimanına patlak tekerle iniş yaparken uçağa hemen acil müdahele ekipleri tarafından müdahele edilmişti.

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