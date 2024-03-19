THY'den emekliler için uçuş kampanyası. 10 Bin TL maaşla dünyayı dolaşırlar artık

Kaynak: Haber Merkezi
THY'den emekliler için uçuş kampanyası. 10 Bin TL maaşla dünyayı dolaşırlar artık
Türk Hava Yolları'ndan emeklilere , ucuz ekmek kuyruğundan vakit bulabilirseler koşa koşa sıraya girecekleri kampanya. THY 65 yaş üstü emeklilere indirimle uçuş kampanyası başlattı.

Emekliler isyanda...Hele ki 10 bin lira maaş alanlar. Et alamadıklarını söylüyor. Zaten durum ortada. Et ve Süt Kurumu önünde sabahın köründe sıraya girip, ucuza et almaya çalışıyor. Otobüs ücretsiz olmasa yandılar. İşte bu durumu göz önüne alan hava yolu şirketleri emeklilere kampanyalar düzenliyor.

İşte bu kampanya kervanına Türk Hava Yolları da katıldı. Türk Hava Yolları (THY) oldu. THY yeni kampanyası dahilinde 65 yaş ve üzeri yolculara yurt içi seyahatlerinde yüzde 25 indirim imkânı sağlıyor. 10 bin lira maaş alan kaç emekli bu kampanyadan yararlanacak belli değil ama yüzde 25 değil yüzde 75 indirim bile yapılsa emekliler yine de emeklilerin zorlanacağı ortada.

16 Nisan 2024 tarihine kadar kampanya sürecek kampanya için bilet satış dönemi olarak 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 tarihleri belirlendi.

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