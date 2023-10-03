THY'den süper kampanya. Ucuz bilet satışı başladı

Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası düzenlendi. THY 3-4 Ekim 2023 tarihinde alınan yurt içi biletlerle 6 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihleri arasında 599 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlayacak.

THY'den süper kampanya. Ucuz bilet satışı başladı

Hürriyet'in haberine göre, Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası düzenlendi. THY, 3-4 Ekim 2023 tarihinde alınan biletlerle 6 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak yurt içi uçuşları 599 liradan başlayan fiyatla satışa sundu.

Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretleri olarak belirlendi.

Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamıyor. Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 599 Türk Lirası, ExtraFly ücret sınıfında 849 Türk Lirası, PrimeFly ücret sınıfında 899 Türk Lirası oldu.

Kampanya kapsamında 98.290 adet koltuk arz edildi.

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