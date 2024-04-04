THY'den ucuz bilet kampanyası. 799 TL'ye uçuş imkanı

Kaynak: Haber Merkezi
THY'den ucuz bilet kampanyası. 799 TL'ye uçuş imkanı
Türk Hava Yolları, 4-5 Nisan 2024 tarihinde alınan 799 liradan başlayan yurt içi uçak biletleriyle 1 Ekim-30 Kasım 2024 tarihinde seyahat edilebilecek.

Türk Hava Yolları'ndan ucuz bilet açıklaması. Kampanya başlatan THY 4-5 Nisan tarihlerinde alınan biletlerle 799 liradan başlayan fiyatlarla 1 Ekim-30 Kasım arasında seyahat imkanı tanınancak.

Türk Hava Yolları yurt içine ilişkin ucuz bilet kampanyası yaptı. 4-5 Nisan 2024 tarihinde 799 liradan başlayan fiyatlarla 80 bin bilet satışa çıktı.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 799 TL'den uçulabilecek. ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL'ye seyahat edilebilinecek. PrimeFly pakette ise fiyat 1.249 TL olarak açıklandı.
Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette ise 1.189 TL oldu.

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