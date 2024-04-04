Selçuk Bayraktar dünyanın en zenginleri arasında kaçıncı oldu. Forbes Dergisi açıkladı

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi dolar milyarderleri listesini açıkladı. O listeye yeni isimler girdi, dünyanın en zenginleri belli oldu. Lüks eşya devi Louis Vuitton'un üst Yöneticisi Bernard Arnault, 233 milyar dolarlık servetiyle ikinci kez dünyanın en zengin kişisi oldu.

TÜRKİYE'DE KAÇ DOLAR MİLYARDERİ VAR

Peki Türkiye'nin kaç dolar milyarderi vardı. Forbes o soruya da yanıt verdi. Türkiye'de 27 kişi dolar milyarderi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin en zengin Murat Ülker alırken, ikinci sırada 3,7 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç gelirken, üçüncü sırada 3,6 milyar dolarla Semahat Sevim Arsel yer aldı.

ERDOĞAN'IN DAMADI DA MİLYARDERLER LİSTESİNE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da ilk kez Forbes listesine girdi.

Baykar Teknoloji patronu 44 yaşındaki Selçuk Bayraktar, 1,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 24'üncü dünyanın 2410'uncu en zengin ismi oldu. Bayraktar ailesinde dolar milyarderi olan sadece Selçuk Bayraktar değildi. Selçuk Bayraktar geliştirdiği sistemlerle İHA'la üretiyor. Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yönetiyor.

Selçuk Bayraktar'ın kardeşi Haluk Bayraktar ise 1,1 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 27'nci dünyanın 2545'inci en zengin ismi oldu.