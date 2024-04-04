Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı. 'Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil' demişti

Kaynak: Tele1
Cübbeli Ahmet'in sandığından CHP çıktı. 'Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil' demişti
Seçim öncesi yaptığı açıklamayla tepkilere neden olan Cübbeli Ahmet'in sandığından Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Cübbeli Ahmet "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil" demişti

İsmailağa cemaatinden aforoz edilen Cübbeli Ahmet sandıkta gol yedi.“Cübbeli Ahmet ” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün sandığından CHP çıktı.

Seçim öncesi Cübbeli Ahmet "Cumhur İttifakı dışındaki adaylara oy vermek caiz değil"açıklaması yapmıştı. Hatta Cübbeli Ahmet hatta oy verenlerin de günaha gerceği yönünde fetva vererek, tepkileri üzerine çekmişti.

CÜBBELİ'NİN SANDIĞINDAN CHP ÇIKTI

Gel gör ki Cübbeli'nin oy kullandığı sandıkda 'Caiz' açıklamasını dinleyen olmamış ki sandıktan CHP çıktı. Cübbeli’nin oy kullandığı İçerenköy Hasan Leyli Ortaokulu’nda 1104 numaralı sandığında en çok oy Cumhuriyet Halk Partisi'ne çıktı.

İşte Cübbeli Ahmet’in oy kullandığı sandıktaki sonuç:

CHP: 130

AKP: 104

YRP:

8 DEM: 1

İyi Parti: 4

MHP: 0

İlçe belediye başkanlığı seçimlerinde de CHP, AKP’ye fark attı.

Yazar İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde konuya ilişkin olarak, “Bu sonuç Ataşehirlilerin Cübbeli’nin fetvasına kulak asmadığını gösteriyor. Zaten Cübbeli’nin duasının Allah tarafından da kabul görmediği aşikar” değerlendirmesinde bulundu.

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