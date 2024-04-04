TRT insan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmaktan yargılanan isimle röportaj yaptı

Serkan Talan
TRT insan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmaktan yargılanan isimle röportaj yaptı
TRT, organize suç örgütü kurmak, insan kaçakçılığı ve tecavüz gibi suçlardan yargılanan Andrew Tate ile röportaj yaptı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Tate ile röportajın pahalı bir mekanda yapılması dikkat çekti.

TRT, İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmak gibi suçlarla yargılanan ve daha önce Romanya’da yakalanan sosyal medya fenomeni Andrew Tate röportaj yaptı. TRT World kanalında programlar yapan Yusuf Erim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tate ile röportaj yaptığını duyurdu.

Röportaj sırasında çekilen bir görüntüyü paylaşan Erim, “Andrew Tate ile iftar ve özel yemek. Hukuki meselelerini, sosyal medyanın geleceğini, jeopolitiği ve çok daha fazlasını kapsayan geniş kapsamlı bir tartışmamız oldu” ifadelerini kullandı.

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Erim, röportajın TRT World kanalında yayınlanacağını duyurdu.

Röportajın lüks bir mekanda yapılması dikkat çekti.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI, TECAVÜZ VE SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAKTAN YARGILANIYOR

"İnsan kaçakçılığı, organize suç örgütü kurmak ve tecavüz"le suçlanan sosyal medya ünlüsü ve eski kickboksçu Andrew Tate ile kardeşi Tristan Tate, İngiltere’de çıkarılan yakalama kararı sonrası Romanya'da gözaltına alınmıştı. İngiliz yetkililer, Romanya'da yaşayan Tate ve kardeşi Tristan hakkında Avrupa genelinde geçerli yakalama kararı çıkarmıştı.

37 yaşındaki Andrew Tate ve 35 yaşındaki kardeşi Tristan hakkında tecavüz, insan kaçakçılığı ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla açılan dava Romanya'da devam ediyor. Tate kardeşler bu suçlamaları da reddediyor.

Tate kardeşler, "suç örgütü kurarak, yetişkinlere içerik üretimi" işi aracılığıyla kadınları istismar etmekle de suçlanıyor.

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