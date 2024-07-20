THY'den yeni açıklama geldi. Seferler iptal olmuştu

Türk Hava Yolları (THY), dünya genelinde yaşanan yazılım sorunları nedeniyle dün iptal edilen 84 seferin ardından, sorunların çözüldüğünü ve uçuşların normale döndüğünü duyurdu.

Dün, havacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yaşanan yazılım problemleri nedeniyle THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri gerçekleştirilemedi. Bu aksaklık sebebiyle, uçuşlarda aksama yaşanmaması adına THY, planlanan 84 seferini iptal etmek zorunda kaldı.



Havayolu şirketi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.