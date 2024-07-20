THY'den yeni açıklama geldi. Seferler iptal olmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
THY'den yeni açıklama geldi. Seferler iptal olmuştu

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorunlar nedeniyle 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları’ndan (THY) son duruma ilişkin açıklama geldi.

Türk Hava Yolları (THY), dünya genelinde yaşanan yazılım sorunları nedeniyle dün iptal edilen 84 seferin ardından, sorunların çözüldüğünü ve uçuşların normale döndüğünü duyurdu.

Dün, havacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yaşanan yazılım problemleri nedeniyle THY'nin biletleme ve rezervasyon işlemleri gerçekleştirilemedi. Bu aksaklık sebebiyle, uçuşlarda aksama yaşanmaması adına THY, planlanan 84 seferini iptal etmek zorunda kaldı.

Havayolu şirketi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık tamamen giderilmiş olup, tüm operasyonlarımız normal seyrine dönmüştür. Uçuşlarınızla ilgili tüm işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... Tüm dünyayı kilitleyen yazılım sorunu çözüldü
THY açıkladı. Seferler iptal edilecek
Son Haberler
Ünlü şarkıcı kızının öğretmeniyle evlendi. Karısı kanserden ölmüştü Magazin
Ünlü şarkıcı kızının öğretmeniyle evlendi. Karısı kanserden ölmüştü
Sinan Engin imzayı attı. Yeni sezondaki adresi resmen açıklandı Spor
Sinan Engin imzayı attı. Yeni sezondaki adresi resmen açıklandı
Asırlar sonra Türkiye'ye döndü Gündem
Asırlar sonra Türkiye'ye döndü
Tacikistan Dışişleri Bakanı, Bangladeş elçisiyle görüştü Dünya
Tacikistan Dışişleri Bakanı, Bangladeş elçisiyle görüştü
Charlton Athletic, Sophie Whitehouse'u kadrosuna kattı Spor
Charlton Athletic, Sophie Whitehouse'u kadrosuna kattı
Celal Şengör: 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak Gündem
Celal Şengör: 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak