THY'nin alt şirketi Anadolujet, AJet ismini aldı. AJet'in ilk genel müdürü Kerem Sarp oldu

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; şirketin adı AJet olarak değiştirildi ve ilk genel müdürü olarak THY’nin Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp atandı. Sarp, THY’de 16 yıllık bir kariyere sahip ve aynı zamanda THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş şirketinde Yönetim Kurulu üyesi.

Kerem Sarp’ın kariyeri

Kerem Sarp, 1974 yılında Amasya’da doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Finans ve Muhasebe bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2001-2005 yılları arasında Bilginler A.Ş. ve TNT Kargo’da Finans ve Muhasebe uzmanlığı görevlerinde bulundu.

2005 yılında THY kariyerine başlayan Sarp, sırasıyla Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, Venedik Müdürlüğü, Güney Avrupa Başkan Yardımcılığı ve Satış Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2022 yılında THY’nin Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Sarp, aynı zamanda THY Opet Havacılık Yakıtları A.Ş şirketinde Yönetim Kurulu üyeliği görevini de yürütüyordu. Sarp, Anadolujet, İkram ve Uçak İçi Ürünler ve Yer İşletme Başkanlığı’nın çalışmalarından sorumluydu. Sarp, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi kuruldu

Anadolujet, THY’nin bir alt şirketi olarak faaliyetlerine devam ettikten sonra, ayrı bir şirket haline getirildi. Şirketin adı AJet olarak değiştirildi ve yeni bir logo tasarlandı. AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’nin kurulmasına ilişkin karar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyuruldu.

KAP bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan “AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi” altında devam ettirilmesine karar verilmiştir.”