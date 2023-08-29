THY pilotlarının kokpitte namaz kılmasına onay çıktı

Geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen yurtdışı uçuşu sırasında kokpitte namaz kılmak isteyen ikinci pilot M.F.S'ye, 30 yıllık kaptan pilot Y.G, "Uçuş güvenliğini tehlikeye atabilir" diye karşı çıkmıştı.

İddia o ki, kaptan pilot Y.G, ikinci pilot M.F.S'nin namaz kılmasını engellediği gerekçesi ile işten çıkarılmıştı.

AHMET BOLAT, KOKPİTTE NAMAZA DÜZENLEME GETİRİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Toygun Atilla’nın Patronlar Dünyası’nda yazdığı yazıya göre, medya da gündem olan "kokpitte namaz" tartışmasının ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, kokpitte namaz kılmak isteyen pilotlar için düzenleme getirileceğini açıklamıştı.

Kokpitte namaz kılmaya olanak tanıyan o düzenleme 24 Ağustos'ta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün de onayı ile yürürlüğe girdi.

İŞTE O MADDE

THY uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir"

AYNI GÜN ONAYLANDI

THY Uçuş İşletme Koordinasyon Müdürü İzzet Berk Bingöl, THY Kalite Güvence Müdürü Bilal Yardım, Muhammed İkbal Abay, THY Başkan Yardımcısı (Döküman ve uyumluluk) Levent Akyol, Yönetim Kurulu üyesi Bilal Tek, Genel Müdür Yardımcısı (Uçuş İşletme) Mehmet Kadaifçiler tarafından imza altına alınan ve 24 Ağustos'da düzenlenen THY'nin "uçuş operasyon yönergesi" aynı gün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylandı.