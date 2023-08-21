THY'nin 6 aylık reklam gideri 1.7 milyar TL oldu

AKP'li yönetim kurulu üyeleri ve fahiş huzur haklarıyla gündeme gelen THY, altı ayda reklama 1.7 milyar TL para ödedi.

THY'nin 6 aylık reklam gideri 1.7 milyar TL oldu

THY, bu yılın Ocak-Haziran döneminde reklam ve tanıtım harcamasını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 130 artırdı. THY, altı ayda reklama 1 milyar 719 milyon TL ödedi.

Daha önce AKP’ye yakınlığıyla bilinen yönetim kurulu üyeleri ve fahiş huzur hakkı ödemeleri ile gündeme gelen THY, reklam ile tanıtım için para saçtı.

Bağımsız denetim raporu ile ortaya konulan reklam ve tanıtım harcaması, rekor tutarda gerçekleşti. THY’nin kasasından reklam ve tanıtım için yılın ilk yarısında 1 milyar 719 milyon TL çıktı. Şubat 2022’de, ünlü aktör Morgan Freeman’ın rol aldığı reklam filmini yayınlayan THY’nin reklam için bu yılın ilk altı ayında harcadığı para, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 130 arttı.

THY’nin, bu yılın ara hesap dönemine yönelik diğer bazı gider kalemleri ise şöyle sıralandı:
Kira giderleri: 368 milyon TL
Uçak kira giderleri: 158 milyon TL
Komisyon ve teşvik giderleri: 6 milyar 235 milyon TL
Konma ve konaklama giderleri: 8 milyar 501 milyon TL
Müşavirlik ve danışmanlık giderleri: 176 milyon TL

THY yöneticilerinin huzur hakkı 16 ayda yüzde 149 oranında zamlanmıştı. Geçen yılın mart ayında 25 bin TL olan huzur hakkı, temmuz ayında 62 bin 329 TL’ye yükselmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun ile eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Şükrü Ecertaş, THY’de yönetim kurulu üyesi.

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THY'de yöneticilerin huzur hakkına büyük zam
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