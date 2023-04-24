THY’nin Hatay-İstanbul seferi iptal edildi. Yolcular ve yetkililer arasında tartışma yaşandı

İHA’nın haberine göre, iptal edilen seferin Adana-İstanbul olarak değiştirilmesi kararlaştırılmasının ardından yolcular sefer için kara yoluyla Adana’ya ulaştırıldı. Durum karşısında yolcular ile THY yetkilileri arasında tartışma yaşandı.

THY’nin dün akşam saatlerinde gerçekleştirmeyi planladığı TK2271 sefer sayılı Hatay-İstanbul uçuşu hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Sefer Adana-İstanbul olarak kararlaştırılınca yolcular sefer için Hatay’dan otobüslerle Adana’ya götürüldü. Duruma tepki gösteren ve Adana’ya ulaştırılan yolcular saatlerce havalimanında bekletildiklerini iddia etti. Mağduriyetlerinin bir türlü giderilmemesi ve kendilerine sefer saatine dair net bilgi verilmediği gerekçesiyle THY yetkilileriyle yolcular arasında tartışma yaşandı. Olay karşısında yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.