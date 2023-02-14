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THY'nin yolcu sayısı ocakta 6 milyonu aştı

Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artarak 6,1 milyona yükseldi.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 15:33
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THY'nin yolcu sayısı ocakta 6 milyonu aştı

THY'nin yolcu sayısı ocakta 6 milyonu aştı
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THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, şirketin Ocak 2022 döneminde 3,9 milyon olan toplam yolcu sayısının 2023 yılının aynı döneminde yüzde 56 artarak 6,1 milyon olarak gerçekleştiği belirtildi.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısının Ocak 2022 döneminde 1,3 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde 2,3 milyona yükseldiği bildirilen açıklamada, yolcu doluluk oranının Ocak 2023 döneminde yüzde 80,7 olduğu aktarıldı.

Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 80,5 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranının yüzde 82,3 olduğu kaydedilen açıklamada, "Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak 2022 döneminde 13 milyar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 39 artarak 18,1 milyar olarak gerçekleşmiştir. Taşınan Kargo-Posta, Ocak 2022 döneminde 120,3 bin ton iken, 2023 yılının aynı döneminde 118,9 bin ton olarak kaydedilmiştir. 2023 Ocak ayı sonunda filodaki uçak sayısı 393 olmuştur.'' ifadelerine yer verildi.

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