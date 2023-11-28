“Tıbbi hata yüzünden her gün 100 kişi ölüyor”

BBC geçen hafta ilginç bir haber yayımladı.

Haberde başta kilo verme ve kalça kaldırma operasyonu olmak üzere çeşitli estetik tıp uygulamaları için Türkiye’ye giden İngilizlerden 9’unun operasyonlar sonrasında yaşamlarını yitirdiği ifade ediliyor, hükûmetin bu konuyu ciddiyetle ele almaya hazırlandığı belirtiliyordu.

Estetik operasyon ölümlerini inceleyen Adli Tabip Jacgueline Lake’in açıklamalarına da yer veriliyordu haberde. Lake, estetik operasyonlar öncesinde hastaya karşılaşabileceği riskler konusunda yeterli bilginin verilmesi gerekirken yurt dışındaki operasyonlarda bunun yeterince yapılmadığını söylüyordu.

Haberi okurken “Demek ki sağlık görevlilerimize tıbbi hata konusunda Türk hastalar yetmedi, yurt dışı kaynaklara yöneldik” diye düşündüm ve geçmişte Sağlık Bakanlığı ile Hasta Güvenliği Derneği’nde önemli görevlerde bulunan Dr. Mustafa Bulun’un tıbbi hatalar konusunu ayrıntılı olarak ele aldığı “Hastaneden Canlı Çıkmak” kitabını hatırladım.

Bulun’un bu kitapta yazdıkları özetle şöyle:

-Türkiye’de yılda 35 bin kişi, yani günde yaklaşık 100 kişi tıbbi hatalar yüzünden ölmektedir. Yine yüz binlerce kişi de bu hatalar yüzünden zarar görmektedir.

-Tanıdığımız ne kadar doktor, hemşire, diş hekimi, eczacı vb. sağlık personeli varsa zaman zaman hemen hepsi hata yapabilmektedir.

-Tedavide gecikme, ilaç hatası, ameliyat komplikasyonu, hastane enfeksiyonu, cerrahi işlemin yanlış tarafta yapılması, ameliyatta vücutta yabancı cisim bırakılması, yanlış kan nakli, anestezi işleminin usulüne uygun yapılmaması, tıbbi cihazların doğru çalışmaması, solunum cihazıyla ilgili sorun, hastanın düşürülmesi başlıca tıbbi hatalar olarak sayılabilir.

-Radyolojik incelemelerin üçte biri gereksiz yere veya tekrar olarak yapılmaktadır.

-Tomografik incelemeler tek başına kanser nedenlerinden biridir. Tüm kanserlerin yüzde 2’si tomografik incelemeler yüzünden meydana gelmektedir.

-Sadece bir tomografi taraması sonucu 14-21 miligray radyasyon alınır. Bu doz, Japonya’ya atılan atom bombalarının 2,5 kilometre uzağında yaşayan insanların aldığı dozdur.

...

Peki, tıbbi hatalar böylesine önemli bir sorunken bizim Sağlık Bakanlığımız ne yapıyor?

Haklarını yemeyelim, onlar da bir şeyler yapıyorlar işte!

Örneğin, geçen yıl çıkarılan bir yasa ve ona bağlı olarak yayımlanan yönetmelik gereğince, tıbbi hata yüzünden mağdur olan kişilerin açtıkları davalarda doktor ve diğer sağlık personeli için tazminat ödeme cezası verilirse bu cezanın devlet tarafından ödenmesini sağladılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, tıbbi hatalar yüzünden açılan davalarda tazminatı artık devletin ödeyeceğini belirterek "Görevini kasten kötüye kullanmadığı sürece sağlık personeli tazminat ödemeyecek" demişti.