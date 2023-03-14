Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu ABD'li mevkidaşı Graves ile görüştü

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Graves'in Tuzcu ile dün görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, söz konusu görüşmede Türkiye'deki deprem felaketi kapsamında işbirliği ve destek dahil olmak üzere ABD ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı aktarıldı.

Graves'in 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ABD Ticaret Bakanlığının yaptıklarına ilişkin Tuzcu'yu bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada, Graves'in ABD Ticaret Bakanlığının Türkiye'nin toparlanmasını ve yeniden inşasını desteklemeyi sürdüreceğini teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, kamu-özel sektör işbirliğine ve desteğine ilişkin daha fazla araştırma yapılması için bu ayın sonunda ABD Ticaret Bakanlığının Uluslararası Ticaret İdaresinden bir heyetin de İstanbul'a gideceği belirtildi. (AA)