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6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı açıkladı. Otomobil satışlarında 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket edenlere 35 milyon lira ceza kesildi

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:13
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Ticaret Bakanlığı açıkladı. 6 ay 6 bin km kuralına uymayanlara ceza yağdı

6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35 milyon lira ceza kesildi
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan otomobil yetkili bayileriyle oto galeriler nezdinde kamuoyunda "6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlaması kapsamında, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu daha önce 36 işletmeye, toplam 15 milyon 905 bin 127 lira idari para cezası uygulandığı anımsatıldı.

Aynı düzenleme çerçevesinde 1-8 Mart döneminde yapılan denetimler sonucu da 47 işletme hakkında 19 milyon 205 bin 400 lira daha ceza verildi.

Böylece Bakanlıkça otomobil yetkili bayileriyle oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamı 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştı.

İşletmeler arasındaki rekabeti bozucu faaliyetleri engelleyerek piyasanın düzgün işlemesini sağlamak ve böylece tüketicilerin ikinci el taşıta ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık tarafından denetimlere devam edileceği duyuruldu.

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