Deprem kaynaklı fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada depremde arama kurtarma faaliyetleri sürürken, acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik olarak ülke genelinde denetimlere başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapıldığı belirtilirken, “Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın.” ifadeleri kullanıldı.