Ticaret Bakanlığı ekiplerinden bayram öncesi market denetimi

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden bayram öncesi market denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim yaptı.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. 12 gün kaldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri de bayram öncesi denetim için iş başı yaptı. Bakanlığa bağlı ekipler, Kurban Bayramı'na günler kala market denetimlerini artırdı. Bu kapsamda Ankara'nın bazı bölgelerindeki marketlerde denetime tabi tutuldu. Özellikle de teme gıda ve ihtiyaç ürünlerinin fiyatları incelendi.

KASA İLE ETİKET ARASINDA FARK VAR MI ONA BAKILDI

Ekiplerin denetimde en çok dikkat ettiği konulardan biri ise ürünlerin etiket fiyatıyla kasa fıyatı arasında fark olup olmadığıydı. Meyve, sebze reyonlarında da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden tek tek kontrol edildi.

Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, Kurban Bayramı öncesi haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerini yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Fiyat etiketlerinde, ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim fiyatı, satış fiyatı gibi bilgilerin bulunup bulunmadığını kontrol ettiklerini belirten Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını da incelediklerini ifade etti.

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