Sigaraya sürpriz zam. Bakın kaç lira birden artış olacak

Sigaraya Temmuz ayında zam gelecek. Üretici şirketler karını artırmak için yaptıkları zamlar ÖTV artışının yanında devede kulak kalacak. Sigaranın ÖTV'si kanun gereği ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Bu altı ayda üretici enflasyonu yüzde 20'nin altında olmayacak. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında kalmayacak. Sigara üreten firmalar vergi zammını sineye çezmezlerse, fiyatlara en az 10 lira zam gelecek. Böylece en ucuz sigara 66 lira olacak.

ŞU ANDA ÜFE YÜZDE 17,87

Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında iki kez üretici fiyat endeksi yani üretici enflasyonu kadar artırılıyor. Altı aylık ÜFE 3 Temmuz günü belli olacak. Yılın ilk 5 ayında Üretici Fiyat Endeksi'nin yani ÜFE'nin yüzde 17.87...Bu durum da gösteriyor yılın ilk altı ayında artış yüzde 20'nin altında kalmayacak. Yıllık ÜFE artışı ise yüzde 57.68 seviyesinde. Yasa gereği ÜFE artışını gözönüne alındığında sigara ve alkollü ürünlerde fiyat değişikliği kaçınılmaz. Bu durumda ÖTV artışı en az 10 lira olacak gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili.