Sigaraya sürpriz zam. Bakın kaç lira birden artış olacak

Düzenleme: Kaynak: HaberTürk
Sigaraya sürpriz zam. Bakın kaç lira birden artış olacak

ÖTV artacak sigaraya dev zam gelecek. Sigaranın ÖTV'si kanun gereği ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Eğer firmalar ÖTV artışını sineye çekmezse en ucuz sigara 66 lira olacak. 10 lira birden zamlanacak.

Sigaraya Temmuz ayında zam gelecek. Üretici şirketler karını artırmak için yaptıkları zamlar ÖTV artışının yanında devede kulak kalacak. Sigaranın ÖTV'si kanun gereği ocak ve temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Bu altı ayda üretici enflasyonu yüzde 20'nin altında olmayacak. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında kalmayacak. Sigara üreten firmalar vergi zammını sineye çezmezlerse, fiyatlara en az 10 lira zam gelecek. Böylece en ucuz sigara 66 lira olacak.

ŞU ANDA ÜFE YÜZDE 17,87

Sigara ve alkollü ürünlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında iki kez üretici fiyat endeksi yani üretici enflasyonu kadar artırılıyor. Altı aylık ÜFE 3 Temmuz günü belli olacak. Yılın ilk 5 ayında Üretici Fiyat Endeksi'nin yani ÜFE'nin yüzde 17.87...Bu durum da gösteriyor yılın ilk altı ayında artış yüzde 20'nin altında kalmayacak. Yıllık ÜFE artışı ise yüzde 57.68 seviyesinde. Yasa gereği ÜFE artışını gözönüne alındığında sigara ve alkollü ürünlerde fiyat değişikliği kaçınılmaz. Bu durumda ÖTV artışı en az 10 lira olacak gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili.

İlgili Haberler
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden bayram öncesi market denetimi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden bayram öncesi market denetimi
Merkez Bankası Başkanı’ndan yeni banknot itirafı
Zaytung yılın şaka haberini yaptı: Türk kızının sevincinden huzursuz olan TRT'dekilere huzur hakkı ödenecek
Seçil Erzan ile Bahar Candan koğuşta birbirine girdi. ‘Dolandırıcı’ kavgasını memurlar ayırdı
Memura yok memur emeklilerinin durumu farklı. Meslek meslek kesinleşen maaşları
Son Haberler
ABD’li yetkiliden açıklama: Hamas’tan ateşkes için resmi yanıt bekliyoruz Dünya
ABD’li yetkiliden açıklama: Hamas’tan ateşkes için resmi yanıt bekliyoruz
Gizemli kadın Kim çıktı! Magazin
Gizemli kadın Kim çıktı!
Fenerbahçe borsada kanatlandı Spor
Fenerbahçe borsada kanatlandı
Akbelen Direnişi bitmedi. 100'e yakın STK açıkladı Gündem
Akbelen Direnişi bitmedi. 100'e yakın STK açıkladı
Yanar döner büfeci gözaltına alındı. Esenyurt'ta çocuğa darp anneye taciz Gündem
Yanar döner büfeci gözaltına alındı. Esenyurt'ta çocuğa darp anneye taciz
Madam Martha Koyu rant hırsına kurban edilmesin Gündem
Madam Martha Koyu rant hırsına kurban edilmesin
Dur ihtarına uymadı. Araçtan 5 kaçak göçmen çıktı Yerel Haberler
Dur ihtarına uymadı. Araçtan 5 kaçak göçmen çıktı