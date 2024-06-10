Ticaret Bakanlığından etiket denetimi

Bakanlığa bağlı ekipler, bayrama sayılı günler kala market denetimlerini artırdı.

Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine dair etiketlerin takip edildiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı kontrol edildi.

Meyve ve sebze reyonlarında da ürünlerin menşe ve geliş fiyatları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrolü sağlandı.

Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan, denetimlere yönelik yaptığı açıklama kapsamında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti.

Denetimlerde odaklandıkları noktalara dair bilgi veren Tan, fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak ürünün etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ettiklerini etikette malın ayırt edici özelliklerinden, üretildiği yer, satış ve birim fiyatı gibi önemli hususları incelediklerini belirtti.

Tan, etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığının da kontrolünü gerçekleştirdiklerini herhangi bir uyumsuzluk durumunda ise her bir uygunsuzluk için 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguladıklarını ve denetimlere yoğun şekilde devam edeceklerini söyledi.