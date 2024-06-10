Ticaret Bakanlığından etiket denetimi

Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığından etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi başkentin bazı bölgelerinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ilişkin fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Bakanlığa bağlı ekipler, bayrama sayılı günler kala market denetimlerini artırdı.

Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine dair etiketlerin takip edildiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı kontrol edildi.

Meyve ve sebze reyonlarında da ürünlerin menşe ve geliş fiyatları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrolü sağlandı.

Ankara Ticaret Müdür Vekili Elif Tan, denetimlere yönelik yaptığı açıklama kapsamında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine yoğun şekilde devam ettiklerini belirtti.

Denetimlerde odaklandıkları noktalara dair bilgi veren Tan, fiyat etiketi denetimlerinde öncelikli olarak ürünün etiketinin bulunup bulunmadığını kontrol ettiklerini etikette malın ayırt edici özelliklerinden, üretildiği yer, satış ve birim fiyatı gibi önemli hususları incelediklerini belirtti.

Tan, etiket fiyatı ile kasa fiyatının uyumlu olup olmadığının da kontrolünü gerçekleştirdiklerini herhangi bir uyumsuzluk durumunda ise her bir uygunsuzluk için 2 bin 200 lira idari yaptırım uyguladıklarını ve denetimlere yoğun şekilde devam edeceklerini söyledi.

İlgili Haberler
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden kafe restoranlara 'servis ücreti' denetimi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden kafe restoranlara 'servis ücreti' denetimi
Son Haberler
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi Ekonomi
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı Spor
Dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri belli oldu. Dikkat çeken Mourinho detayı
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu Gündem
Bad-ı Saba Konutları'nın yıkılma sebebi 16 ay sonra ortaya çıktı! 42 kişiye mezar olmuştu
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti. Ağzına aldığı kediyi böyle parçaladı
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü Yerel Haberler
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi Yazarlar
Osmanlı’da ateist olan imam: Lari Mehmed Efendi
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı Gündem
Havuzbaşı kavgasında bıçaklar konuştu: 1 yaralı 3 gözaltı