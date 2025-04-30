Tiflis’te pazarda dev yangın! Alevler 15 bin metrekarelik alanı yuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Vokzalnaya Ploshchad metro istasyonu yakınındaki pazarda çıkan yangın, 15 bin metrekarelik alana yayıldı. 30 itfaiye ekibi alevleri söndürdü; can kaybı yok, neden araştırılıyor.

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Vokzalnaya Ploshchad metro istasyonu yakınındaki bir pazarda sabah saat 06.00 civarında yangın çıktı.

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Alevler, 15 bin metrekarelik alana yayılarak giyim, meyve, sebze ve depolama bölümlerini sardı.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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30 itfaiye ekibinin yoğun müdahalesiyle yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

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Can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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