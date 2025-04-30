Tiflis’te pazarda dev yangın! Alevler 15 bin metrekarelik alanı yuttu

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, Vokzalnaya Ploshchad metro istasyonu yakınındaki bir pazarda sabah saat 06.00 civarında yangın çıktı.

Alevler, 15 bin metrekarelik alana yayılarak giyim, meyve, sebze ve depolama bölümlerini sardı.

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Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

30 itfaiye ekibinin yoğun müdahalesiyle yangın saatler sonra kontrol altına alındı.

Can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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