Tıkanan aort damarıkasıktan girilipp temizlenebilecek mi?

Boğaziçi Üniversitesinde, aort damarında tıkanmaya neden olan lezyonların açık ameliyat yerine kasıktan girip temizlenmesi için sistem geliştirildi.

KAYNAK: AA
Tıkanan aort damarıkasıktan girilipp temizlenebilecek mi?

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı Temiz Oda'da aort damar tıkanıklığı bulunanlarının açık kalp ameliyatı yerine kasık ve koldan girip lezyonlarını temizleyecek prototip geliştirilmesi için çalışma yürütüldü.

Temiz Oda Teknik Koordinatörü ve bilimsel proje uzmanı Ahmet Turan Talaş, AA muhabirine, üniversite ve sanayi iş birliğiyle insanlarda aort damar tıkanmalarını açabilecek bir sistem tasarladıklarını açıkladı.

Aort damar tıkanmalarının açık kalp ameliyatları ile giderildiğini anlatan Talaş, "Kateter, akıllı metal dediğimiz nikel titanyum alaşımı olan ve ısı ile şekillendirilebilen bir malzeme prototipi geliştirdik. Bu projeyi kamu alanında yapan tek kurumuz. Yurt içinde uluslararası geçerliliği bulunan ISO 13485-2016 Kalite Yönetim Sistem Sertifikamız var. Bu tür projeleri de o sertifika sayesinde yapabiliyoruz. Ürettiğimiz prototip, aort damarın içindeki lezyonları birkaç saat içinde kasıktan giriş yaparak temizleyebiliyor.

Kısa sürede insanların aort damarları temizlenmiş olacak. Bu proje ülkemiz için de önemli katma değer oluşturacak. Prototip çalışması tamamen bitti, önümüzdeki günlerde domuzlar üzerinde çalışmaya başlıyoruz. 1,5 yıl içinde özel sektörle birlikte 'C' belgesi alarak Türkiye'deki hastanelerde kullanılmasını planlıyoruz."diye konuştu.

AA

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