TikTok bir ülkede daha yasaklandı. Sebebi yine şaşırtmadı

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, TikTok’un “güvenlik endişeleri” gerekçesiyle federal düzeyde kamu çalışanlarının kurumsal cep telefonlarında kullanımının yasaklandığını duyurdu.

Karner, basına yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan uzman heyetin TikTok uygulamasına ilişkin şubattan bu yana yaptığı incelemeler doğrultusunda alınan kararı kamuoyuyla paylaştı.

TİKTOK RESMİ CEP TELEFONLARINDA OLMAYACAK

Kamu görevlilerinin TikTok’u kişisel cihazlarında kullanabileceklerini kaydeden Karner, federal düzeyde resmi cep telefonlarında bu uygulamanın kullanılmasının yasaklandığını, söz konusu uygulamanın Çin devletine ait olduğu, bununda bilgi ve veri güvenliğine ilişkin çeşitli kaygılara yol açtığını belirtti.

DAHA ÖNCE DE ABD VE BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ YASAKLANMIŞTI

Federal hükümetin yanı sıra Yukarı Avusturya Eyaleti de benzer gerekçelerle TikTok’un kendi çalışanlarının kurumsal cep telefonlarında kullanımını yasakladı. ABD ve Avrupa’da birçok ülke, Çinli sosyal medya platformu TikTok’u kamu çalışanlarına ait resmi cihazlarda kullanımını yasaklamıştı.