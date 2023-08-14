Ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu Tik Tok vurgununda şüpheli çıktı

Sosyal medya platformu TikTok'ta 1,2 milyar lira dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 163 kişiden 10'u tutuklandı. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 'Lise Defteri', 'Emret Komutanım', 'Sakarya Fırat' gibi dizilerde ve "Emret Komutanım Şah Mat", "Uzun Hikaye", "Kolpaçino 3 Devre" gibi filmlerde oynayan Ferdi Kurtuldu'nun da şüpheli sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

İfadesinde, yaklaşık 20 yıldır sinema ve tiyatro oyunculuğu yaptığını söyleyen Kurtuldu, aylık ortama 20-30 bin civarı bir para kazandığını, oturduğu evin ailesine ait olduğunu, herhangi bir kira vermediğini, başkaca bir gelir kaynağının olmadığını söyledi.

Oyuncunun verdiği ifadesinin devamında, 3-4 ay önce yabancı bir numaranın arayıp kendisine bir link gönderdiğini, linke tıkladığında Facebook sayfasına yönlendirdiğini, şahsın kendisini tekrar arayıp Telegram hesabı açacağını, 'mavi tikli hesabın bana lazım' dediğini, bunun üzerine şahsı her yerden engellediğini ve telefonu kapattığını belirtti.

Emniyet'in araştırmasına göre Ferdi Kurtuldu'nun hesaplarından yaklaşık 1,5 milyon liralık TikTok jeton parası giriş çıkışı olduğu belirtildi. Savcılık oyuncuyu ifadesinin ardından serbest bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu TikTok'taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek haziran ayında harekete geçti. Ekipler, bazı kullanıcıların TikTok'ta "Jeton" adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı.

Para göndermek için kullanılan kredi kartlarının çalındığını ya da kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda bu hesaplara 1,2 milyar liralık para akışı olduğu tespit edildi.