TikTok fenomenin bahçesindeki şaşırtan keşif gündem oldu

Ohio’nun Columbus kentinde sıradan bir çit yapımı sırasında bulunan bir halı, TikTok’ta viral oldu ve bir polis soruşturmasını tetikledi. Katie Santry, arka bahçesinde yeni bir çit kurmak için kazı yaparken gömülü bir halı buldu. Bu keşif, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve bir dizi teoriye yol açtı. Santry, 29 Eylül’de TikTok’ta paylaştığı ilk videoda, “Sanırım evim perili!!!” yazdı. Bu video, kısa sürede 5,4 milyon kez izlendi. Santry, bilgisayar ekranının çatladığını ve masa eşyalarının hareket ettiğini anlatarak, olası bir hayaletin arka bahçede gömülü bulduğu halıyla ilgili olabileceğini düşündüğünü söyledi. Bu soru, TikTok kullanıcılarının büyük ilgisini çekti ve binlerce yorum aldı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Santry’nin birkaç gün süren soruşturması, sonunda yerel polisi harekete geçirdi. Santry, önce polisi aradığını ve gömülü halıyla ilgili yapılacak bir şey olmadığını belirlediklerini söyledi. Ancak, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte halıyı kazmaya karar verdi. Santry, “Arkadaşlarımla bir kazı partisi yapmaya karar verdim. Bir kasa High Noon alacaktık ve bunu eğlenceli hale getirecektik,” dedi. Polis, olay yerine vardığında halıyı koklamak için K-9 köpeklerini kullandı ve her iki köpek de alarma geçti. Memurlar, halıyı kazmak için büyük bir ekip getirdi ve hatta bir ekskavatör bile kullandılar. Ancak, tüm çabalara rağmen halıdan başka bir şey bulunamadı.

#hauntedhouse##rug ♬ original sound - Katie Santry @katiesantry Replying to @ɱεℓ ɓ thats that. At first, I really thought this was about to get insane, but after he called his boss, they decided they could not put resources into something unknown. so there we have it the story ends and whatever is in that rug will stay there. Now, back to our regular scheduled programming.???? # #hauntedtiktok



SORUŞTURMANIN SONUCU AÇIKLANDI

Columbus Polis Departmanı, Santry’nin bahçesini “ev sahibinin arka bahçesinin altında bulunan halı parçaları” açısından araştırdıklarını doğruladı. Polis, Santry’nin bahçesinden birkaç küçük halı parçası çıkardıklarını ve tüm parçaların insan veya hayvan kalıntılarına ait sonuçlarının negatif çıktığını belirtti. Soruşturma, 4 Ekim saat 12:30 itibarıyla kapatıldı. Santry, aramanın tamamlanmasının ardından TikTok’ta canlı yayın yaparak, polisin halıyı delil olarak aldığını ve olay yerinden ayrılmadan önce deliği doldurduğunu söyledi. “Sonunda tüm ateş çukurumu tamamen mahvetti - güzel bir çakıl ateş çukurum vardı, gitti,” dedi. Ancak, “Haftanın herhangi bir günü bir cesettense bunu tercih ederim,” diye ekledi. Santry, tüm deneyimin çılgınca olduğunu belirterek, “Bu hayatımın en saçma, en çılgın deneyimiydi,” dedi. “Bir ceset bulmadılar - biraz kauçukla birlikte bir halı buldular.” Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Santry’nin TikTok’ta paylaştığı videolar milyonlarca kez izlendi.