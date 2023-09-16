TikTok filtrelerinin gerçek yüzünü ifşa etti. Genç kız kendi yüzünde deneyerek anlattı

Sosyal medya platformu TikTok'ta kullanılan filtreler, gerçeklik algısını yok etmeye devam ediyor.

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, o filtrelerden birinin yüzünde yaptığı değişimi video ile ifşa etti.

Sarı, filtrenin yarattığı farkı anlatmak için 'nitelikli dolandırıcılık' ifadelerini kullandı.

Kısa video formatıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformlarına arasına yerleşen TikTok, videolarda kullanılan filtreleriyle de oldukça popüler durumda. Bu filtreler, kullanıcıların suratlarını değiştirerek farklı görünümlere bürünmelerine olanak tanıyor.