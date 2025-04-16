TikTok, Google Haritalar'a rakip çıktı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından TikTok, arama deneyimini genişletme hedefi doğrultusunda dikkat çeken bir adım attı. Şirket, belirli lokasyonlar için yorum sekmesinde kullanıcı incelemeleri göstermeye başladı. Henüz test aşamasında olan bu özellikle birlikte TikTok, kullanıcıları başka bir platforma yönlendirmeden yer hakkında bilgi edinme imkânı sunuyor.

Yeni özellikle birlikte, bir videonun yorumlar kısmına girildiğinde sağ kısımda “İncelemeler” başlıklı yeni bir sekme beliriyor. Bu sekme sayesinde kullanıcılar videoda etiketlenen lokasyonla ilgili yıldızlı değerlendirmeleri, yazılı yorumları ve varsa kullanıcıların yüklediği fotoğrafları görüntüleyebiliyor. Böylece Google Haritalar ya da başka bir uygulama açmaya gerek kalmadan yer hakkında fikir sahibi olunabiliyor.

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YORUMLAR DEĞERLENDİRME İÇERİYOR

Özelliğin aktif olduğu videolarda lokasyon etiketi bulunması gerekiyor. Örneğin New York’taki Central Park ile ilgili bir videoda bu özellik açık olduğunda, kullanıcılar park hakkında daha önce paylaşılmış puanlamaları ve görselleri görebiliyor. İncelemeyi yapan kişinin kullanıcı adına tıklanarak TikTok profiline ulaşmak da mümkün. Bu, TikTok’un önceki Google Haritalar entegrasyonundan farklı olarak, yorumları doğrudan TikTok ekosistemi içinde tutuyor.

Bu yeni sistemin, içerik tüketimi sırasında yorumlar bölümünde fazladan bir bilgi katmanı oluşturduğu için bazı kullanıcılar tarafından olumlu karşılanması bekleniyor. Ancak bazı kullanıcılar için bu durum, içerik deneyimini kalabalıklaştırabilir.

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TİKTOK’UN ARAMA HEDEFİ BÜYÜYOR

TikTok’un bu hamlesi, arama motoru alanında Google’a karşı attığı son adım olarak dikkat çekiyor. Google’ın 2022 yılında yaptığı bir açıklamada, özellikle Z kuşağının yerel arama ve harita ihtiyaçlarında TikTok’u tercih etmeye başladığı belirtilmişti. Aradan geçen sürede TikTok bu eğilimi avantaja çevirmeye başladı.

Platform 2024 yılında görsel arama özelliğini devreye sokarak kullanıcıların bir ürünün fotoğrafını çekerek TikTok Shop üzerinden benzer ürünlere ulaşmasını sağladı. Eylül 2024’te ise “TikTok Arama Reklam Kampanyaları” adlı sistem devreye alındı. Bu sistem, markaların belirli anahtar kelimeler üzerinden arama sonuçlarında reklam göstermesine olanak tanıyor.

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YENİ ÖZELLİK GENİŞ KİTLELERE AÇILACAK MI?

TikTok’un yorumlarda gösterilen inceleme sekmesini tüm kullanıcılara ne zaman açacağı belirsizliğini koruyor. Şirket, TechCrunch tarafından yapılan açıklama talebine karşılık vermedi. Ancak yapılan testlerde yalnızca bazı videolarda ve etiketli konumlarda bu özelliğin göründüğü tespit edildi.

Bu gelişme, TikTok’un sadece eğlence ve kısa video odaklı bir platform olmanın ötesine geçerek bilgi edinme, değerlendirme yapma ve dijital keşif alanında da güçlü bir oyuncu haline gelmeye başladığını ortaya koyuyor.