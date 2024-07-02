Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor

Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor
Düzenleme: Nilgün Didar Tüt

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve TikTok arasındaki rekabet gün geçtikçe kızışmaya devam ediyor. TikTok’un çıkardığı son uygulama Instagram’ın ilk ilk hallerinin aynısı.

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Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor 1

Ellerimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının nedeni sosyal medya platformları. Her geçen gün gelişen ve modaya ayak uyduran yeri gelince modayı da dizayn eden sosyal medya uygulamaları kendi aralarında da sürekli bir rekabet içerisindeler.

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Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor 2

Tiktok ile hayatımıza giren kısa videolar geçtiğimiz sene Instagram tarafından adeta kopyalanmış ve adına da Reels ismi verilmişti. Tiktok’un bundan dolayı ivme kaybettiği de konuşulanlar arasında.

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Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor 3

İki uygulama arasında kılıçlar aslında burada çekildi. Hamle sırası Tiktok’a geldi. Ve TikTok bu hamlesini Whee ile yaptı. Instagram’ın ilk versiyonlarını andıran Whee çok sade bir arayüz ile hayatımıza giriş yaptı.

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Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor 4

Uygulama marketlerinde yer alan bu uygulamaya giriş yapabilmek için önce uygulamayı indirmeniz, daha sonra da TikTok hesabınız ile giriş yapmanız gerekiyor.

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Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor 5

Doğru okudunuz, bu uygulamaya sadece TikTok hesabınız ile giriş yapabiliyorsunuz. Oldukça basit bir kullanımı olan Whee, Tiktok ve Instagram’ın videolarından arınmış bir şekilde hayatımıza giriş yapıyor.

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Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor 6

Takipleşme konusunda da tıpkı Instagram gibi olan bu uygulama ile Whee tıpkı Instagram gibi önce arkadaşınıza istek göndermeniz, arkadaşınızın da sizi onaylaması gerekiyor.

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Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor 7

Hikaye paylaşır gibi fotoğraf yükleyebildiğiniz Whee uygulamasında arkadaşlarınız ile etkileşim kurmanız için tasarlanıp, diğer içeriklerden arınmış bir uygulama olarak öne çıkıyor.

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Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor 8
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