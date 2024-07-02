Tiktok Instagram'ın pabucunu dama attı. Rekabet kızışıyor

Ellerimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının nedeni sosyal medya platformları. Her geçen gün gelişen ve modaya ayak uyduran yeri gelince modayı da dizayn eden sosyal medya uygulamaları kendi aralarında da sürekli bir rekabet içerisindeler.
Tiktok ile hayatımıza giren kısa videolar geçtiğimiz sene Instagram tarafından adeta kopyalanmış ve adına da Reels ismi verilmişti. Tiktok’un bundan dolayı ivme kaybettiği de konuşulanlar arasında.
İki uygulama arasında kılıçlar aslında burada çekildi. Hamle sırası Tiktok’a geldi. Ve TikTok bu hamlesini Whee ile yaptı. Instagram’ın ilk versiyonlarını andıran Whee çok sade bir arayüz ile hayatımıza giriş yaptı.
Uygulama marketlerinde yer alan bu uygulamaya giriş yapabilmek için önce uygulamayı indirmeniz, daha sonra da TikTok hesabınız ile giriş yapmanız gerekiyor.
Doğru okudunuz, bu uygulamaya sadece TikTok hesabınız ile giriş yapabiliyorsunuz. Oldukça basit bir kullanımı olan Whee, Tiktok ve Instagram’ın videolarından arınmış bir şekilde hayatımıza giriş yapıyor.
Takipleşme konusunda da tıpkı Instagram gibi olan bu uygulama ile Whee tıpkı Instagram gibi önce arkadaşınıza istek göndermeniz, arkadaşınızın da sizi onaylaması gerekiyor.
Hikaye paylaşır gibi fotoğraf yükleyebildiğiniz Whee uygulamasında arkadaşlarınız ile etkileşim kurmanız için tasarlanıp, diğer içeriklerden arınmış bir uygulama olarak öne çıkıyor.