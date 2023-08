TikTok kullanımı yasaklandı: Son 30 gün

New York Belediyesi, TikTok'u güvenlik endişelerini gerekçe göstererek devlete ait cihazlarda kullanılmasını yasakladı.

150 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılan TikTok, Çin hükümetinin olası etkisine ilişkin endişeler nedeniyle ABD'li milletvekillerinin ülke çapında bir yasak çağrısıyla karşı karşıya kaldı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın yönetiminden yapılan açıklamada TikTok'un "şehrin teknik ağları için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu" belirtildi.



New York Şehri kurumlarının uygulamayı 30 gün içinde kaldırması gerekiyor ve çalışanlar şehre ait cihazlarda ve ağlarda uygulamaya ve web sitesine erişimlerini kaybedecek. New York Eyaleti, TikTok'u devlet tarafından verilen mobil cihazlarda zaten yasaklamıştı.