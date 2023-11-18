TikTok yine bildiğiniz gibi... Bir kadın ağzından farklı sesler çıkararak telefonu okşayıp ASMR yayın yaptı

TikTok'ta gördüğümüzde "yok artık" denilen içerikler artmaya devam ediyor. Bir kadın ASMR olarak yaptığı yayınla gündem oldu. Ağzıyla çıkardığı farklı sesle ve telefonu bir kişiyle konuşurmuş gibi konuşarak elleriyle okşayıp sevdiği görüntüler tepki topladı.