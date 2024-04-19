TikTokçu Teyze’den tepki çeken sözler. Videosunu bakın hangi sözlerle paylaştı. Ahlaksızlık diz boyu

Gün olmuyor ki TikTok'ta bir skandal ortaya çıkmasın. Özellikle de son günlerde TikTok videolarındaki ahlak dışı konular eleştirilerin odak noktası oluyor.

Son olarak bir TikTok videosunda, evinin rahatlığında kendini müziğin ritmine bırakarak dans eden kadın göze çarptı.

TikTok üzerinden yayınlananvideo, kısa sürede tepkilerin odak noktası oldu.

Videoda, yaşını göstermeyen bir kadının neşeyle dans ettiği ve eteğini şık bir şekilde salladığı görüldü.

Kadının videosunu, "50 yaşındayım ama eteğin altındaki 20 yaşında" notu ile paylaşması büyük tepki çekti.

Tepki çeken görüntüler, hızla viral hale geldi.

Sosyal medya kullanıcıları, bu canlı anları yorumlamadan geçemedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları videoyu eleştirdi.

Kadının TikTok videosunu, "50 yaşındayım ama eteğin altındaki 20 yaşında" notu ile paylaşması eleştiri konusu oldu.

Bu video sonrasında kadına, "Ahlaksızlık diz boyu" yorumu yapıldı.