TikTok'ta video çekerken evini yaktı. Yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı

Evinde yemek yaparken o anları sosyal medya platformu TikTok hesabından yayınlamak istedi. O sırada ocağından sıçrayan ateş çalışan aspiratöre geldi ve aspiratör alev almaya başladı. Yangını gören kadın ilk olarak “Aspiratörüm yanıyor” diyerek bağırmaya başladı.

Ardından yangını üfleyerek söndürmeye çalışan kadın “Nasıl söndüreceğim bunu aspiratörüm yanıyor” dedi ve musluktan doldurduğu bir bardak su ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

Aspiratörün üzerindeki dolabın üzerine sıçrayan yangın ile beraber daha da korkan kadın bu defa “Evim yanıyor” diyerek bağırdı.

Odadaki ışığın sönmesi ile mutfak turuncuya büründü ve kadın tam da bu anda aspiratörün fişini çekti. Büyüyen yangını yine su ile söndürmeye çalışan kadın korku ve panik halinde görüntülendi.