TikTok'ta bir yasak daha: Hiç kimse indiremeyecek

TikTok pek çok ülkede kamu çalışanları için yasaklandı. Bunlara ek olarak ABD'nin bir eyaletinde sadece kamu çalışanlarına değil herkese yasaklandı. Montana, TikTok'u tamamen yasaklayan ilk eyalet oldu.

TikTok'ta bir yasak daha: Hiç kimse indiremeyecek

Editör: Sami GÜREL

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok, ABD'nin Montana eyaletinde tamamen yasaklandı.

Şubat ayında eyalet meclisinden geçen yasa tasarısını imzalayan Montana Valisi Greg Gianforte, Twitter hesabından kararın gerekçesini "Montanalıların kişisel ve özel verilerini Çin Komünist Partisinden korumak" olarak duyurdu.

PARA CEZASI ÖDENECEK

Yasa eyalette, 1 Ocak 2024'te uygulanmaya başlanacak. Bu tarihten sonra Apple ve Google uygulama mağazalarından TikTok indirilemeyecek. Aksi takdirde iki şirket indirme ve ihlalin devam ettiği her gün için 10 bin dolar ceza ödeyecek.

65.png

Öne Çıkanlar
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Son Haberler
Kartal Belediyesi Güncel
Kartal Belediyesi
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor Spor
Jorge Jesus şampiyonluğa inanıyor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf Spor
Nenad Bjelica'dan flaş itiraf
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir' Siyaset
Cumhur İttifakı’ndan Sinan Oğan’a ardı ardına sert sözler 'Çok havaya girmemesi gerekir'
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti Spor
Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'ü 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye inletti
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı Spor
Maç bitti. Fenerbahçe'ye transferini açıkladı
Trezeguet: Bir şey değişmiyor Spor
Trezeguet: Bir şey değişmiyor