TikTok'ta bir yasak daha: Hiç kimse indiremeyecek

TikTok pek çok ülkede kamu çalışanları için yasaklandı. Bunlara ek olarak ABD'nin bir eyaletinde sadece kamu çalışanlarına değil herkese yasaklandı. Montana, TikTok'u tamamen yasaklayan ilk eyalet oldu.