Tiktok'ta müstehcen yayın yapan kadına gözaltı

Sosyal medyada "müstehcenlik" gözaltılarına bir yenisi de Gölcük'ten eklendi. TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında "arkadaş her gece insanın canı ister mi" diyen bir kadın TikTok kullanıcısı daha gözaltına alındı.