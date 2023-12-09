Tiktok'ta müstehcen yayın yapan kadına gözaltı

Sosyal medyada "müstehcenlik" gözaltılarına bir yenisi de Gölcük'ten eklendi. TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında "arkadaş her gece insanın canı ister mi" diyen bir kadın TikTok kullanıcısı daha gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Tiktok'ta müstehcen yayın yapan kadına gözaltı

Sosyal medyaya "müstehcenlik" operasyonu. TikTok üzerinden canlı yayın açıp "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? Her gece canım istiyor; ama yok" diyen bir kadın kullanıcı daha gözaltına alındı.

Sosyal Medyada tepki çektiği belirtilen paylaşım Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden yapıldı. Canlı yayın yapan kadın, arkasındaki yatağı göstererek "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? İstiyor, istiyor yani" ifadelerini kullanmıştı.

Asayiş Daire Başkanlığı’na yapılan ihbar kapsamında yapılan çalışmalarda Gölcük’te yaşadığı belirlenen F.H.(43) isimli kadını gözaltına alındı.

“Müstehcenlik” suçlamasıyla Gölcük Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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