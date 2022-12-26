Genç yazar Mehmet Ali Çatal'a Tiktok'tan ödül

Tiktok Türkiye, 2022’nin en iyi içerik üreticilerini ödüllendirdi. Fişekhane’de yapılan ödül töreninde CZN Burak En İyi İçerik Üreticisi seçilirken buluşma videolarıyla tanınan Mehmet Ali Çatal ise yılın en çok izlenen ve en hızlı büyüyen içerik üreticisi oldu. Gecenin sunuculuğunu Deniz Satar yaparken sahneye sevilen Rapçi Sefo çıktı.

BULUŞMA VİDEOLARI MEHMET ALİ ÇATAL’A ŞÖHRETİ GETİRDİ

Buluşma videolarıyla 10 ay gibi kısa bir sürede 460 bin takipçiye ulaşan Mehmet Ali Çatal, yılın en hızlı büyüyen içerik üreticisi oldu. Ödülünü alırken bir konuşma yapan Çatal, “Beni takip eden, yorum atan, ‘Burada ilginç bir adam var’ diyerek bir arkadaşına gönderen milyonlarca insana teşekkür ediyorum. Bunun yanında bana hakaret eden yüzlerce insana da teşekkürler. Hakaret davalarından baya para kazandım. Hayat gerçek değil, ciddiye almayın” dedi.

MEHMET ALİ ÇATAL KİMDİR?

1991 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Mehmet Ali Çatal, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde, Beyazıt Öztürk, Evren Dural ve Özge Yalçıner gibi isimlerden Kamera Önü Oyunculuk eğitimi aldı.

Birçok dizi, film ve reklamda rol alan Çatal’ın beş kitabı yayınlandı.

Gırgır dergisinde 6 yıl boyunca mizah hikayeleri yazan Çatal’ın, Şimdi Olmayan Bir Zaman adlı kitabı da 5 Ocak’ta tüm kitapçılarda olacak.