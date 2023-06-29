Timber İngiltere yolcusu

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Manchester City'e son kulvarda kaptıran Arsenal, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan Topçular, geniş bir kadro kurmak istiyor.

De Telegraaf'ın haberine göre; Arsenal, 22 yaşındaki Hollandalı stoper Jurrien Timber'ı kadrosuna katmak Ajax ile anlaşmaya vardı.

Arsenal'in bu transfer için Ajax'a 42 milyon euro ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

Genç savunmacının önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

Bu sezon 47 maçta forma giyen genç oyuncu, 2 gol ve 2 asist kaydetti.