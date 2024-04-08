Timsah bakıcısı 1 santimle erkekliğini kurtardı. Turistlerin çığlık sesleri ortalığı inletti

Kaynak: Haber Merkezi
Timsah bakıcısı 1 santimle erkekliğini kurtardı. Turistlerin çığlık sesleri ortalığı inletti
Güney Afrika'daki Crocodile Creek tema parkında yaşanan bir olayda, bir timsahın ani saldırısı sonucu bir bakıcı yaralandı.

Durban'ın kuzeyindeki parkta gerçekleşen bu olayda, bakıcı timsahın beklenmedik hareketi karşısında şaşkına döndü.

Bakıcı, timsahın kendisine bel altından saldırdığını fark ettiğinde panikle bağırdı.

Bu sırada, daha küçük bir başka timsah da olaya dahil olmak üzere hızla yaklaştı.

Büyük timsahın sıkıştırması altında, parktaki turistler endişeyle çığlık attılar.

Timsahın saldırısı sonucu bakıcının sağ bacağı ciddi şekilde yaralandı.

“CİDDİ BİR ZARAR GÖREBİLİRDİ”

Park çalışanlarından biri, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“Bacağında, cinsel organına çok yakın bir yerde derin bir yara aldı. Biraz daha kötü bir durum olsaydı, çok daha ciddi bir zarar görebilirdi.”

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